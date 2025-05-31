Türkiye Gençlik Zirvesi İstanbul’da yapıldı

GENÇLERİ KUTLAYAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi’nin dördüncüsü, bugünkü ‘Geleceğimiz Türkiye’ temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Platformun, gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışları, çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri ve devletimizin aile politikalarına ilişkin görüşlerini araştırması dolayısıyla da tebrik ediyorum” dedi. Ayrıca, ödüllerin takdim edildiği gençleri yürekten kutlayarak başarılarının artmasını temenni etti. “Sizlerle en son 2 yıl önce, 3’üncü Türkiye Gençlik Zirvesi’nde bir araya gelmiş, ahdimizi ve kavlimizi yenilemiştik. Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI İLE BİRLİKTE İLERLEME VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gençlere, “Büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Kızıl Elmamız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Biz, Türkiye’yi her alanda daha ileri noktalara, parmakla gösterilen seviyelere, inşallah getireceğiz” dedi. Barış, huzur ve refah içinde yaşayan bir Türkiye için birlikte çalışacaklarına vurgu yaptı. “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş bir Türkiye’yi, yani en büyük eserimizi gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız” diye ekledi.

GELECEK TASAVVURU VE İDEALİST GENCİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecekte ülkenin önünde açılacak yeni sayfalardan söz ederek, “O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. Atalar yurdu, şehitler emaneti bu aziz vatanı omuz omuza, gönül gönüle sizlerle birlikte ihya edeceğiz” dedi. Şairin mısralarını hatırlatarak, gençlerin medeniyetin ihtişamını temsil ettiğini ve bu ülkenin özgüven sahibi gençleri olduklarını belirtti. “Gelecek tasavvurumuz, bu salonda vücut bulan ruhta yeniden diriliyor” diye konuştu.

TEKNOFEST KUŞAĞI GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitap ederek gurur duyduğunu belirtti. “Teknofest kuşağı maşallah gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz, savunma sanayinde adeta destan yazıyor” dedi. Gençlerin bilimde, teknolojide ve sanatta başarılar elde ettiğini vurgulayarak, “Akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi bu gençliğin, Türkiye Yüzyılı’nın da mimarı, mihmandarı ve yol başçısı olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Her bir gence yaptığı ve yapacağı katkılardan ötürü teşekkürlerini iletti.