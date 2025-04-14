Türkiye Genelinde Anket Düzenlendi

ANKETİN DETAYLARI VE KATILIMCI SAYISI

Kent&Başkan Dergisi tarafından tüm ülke genelinde gerçekleştirilen online anket, büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanlarının değerlendirilmesini sağladı. Anket çalışmasına yaklaşık 4 milyon kişi katılım gösterdi. Sonuçlar doğrultusunda ödüle layık görülen belediye başkanları, 12 Nisan’da Kayseri’de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi.

ÖDÜL ALAN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİ

Anket sonuçlarına göre ödüllendirilen isimler arasında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da yer aldı. Törende Haberler.com’a özel açıklamalarda bulunan Yalım, “Verdiğimiz emeklerin karşılığının dikkate alınarak Kent&Başkan Dergisi’nin ve yönetim kurulunun dikkatini çekmesinden dolayı teşekkür ederiz,” diye konuştu. Yalım, anketin 4 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğini ve bunun halkın gerçek düşüncelerini yansıttığını belirtti.

PROJELERLE YENİ VİZYON SUNULUYOR

Başkan Yalım, ödülün kazanılmasında etkili olan projeleri hakkında da bilgiler paylaştı. Uşak’ta vatandaşların hastanelere, üniversite öğrencilerinin ise üniversiteye yüzde yüz elektrikli otobüslerle ücretsiz taşındığını aktaran Yalım, “Bu projeyle hem vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize yeni bir vizyon sunduk. Yaşam kalitelerini ve konforlarını artırmak için çalışıyoruz,” dedi.