Türkiye Genelinde Gazze Destek Yürüyüşleri Gerçekleşti

İSRAİL SALDIRILARINA KARŞI YÜRÜYÜŞLER DÜZENLENDİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Türkiye genelinde yürüyüşlerle protesto ediliyor. Katılımcılar, Gazze’ye destek veren sloganlarla İsrail saldırılarını kınadı. İstanbul’deki yürüyüş, Ayasofya önünde toplanan binlerce kişinin katılımıyla başladı.

AYASOFYA’DA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Filistin’e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen kitle, Ayasofya Camisi önünde toplandı. Katılımcılar, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Gazze’ye selam direnişe devam”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık” gibi sloganlar attı. Yürüyüşte “Filistin Özgür Olana Dek” yazılı pankart açıldı. “Ben Gazze’deki çocuklar için yürüyorum sen ne yapıyorsun?”, “Yürü kardeşim ayağına Kudüs gücü gelsin”, “Bir sabah gelecek kardan aydınlık”, “Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz” yazılı dövizler ve pankartlar taşıyan grup, Eminönü Meydanı’na doğru yola çıktı. Bu yürüyüşe çok sayıda turistin katıldığı görüldü.

İSTANBUL BOĞAZI’NDAN DESTEK EYLEMİ

Yürüyüşe, denizden teknelerle de destek verildi. İstanbul Boğazı’ndan geçen birçok tekne, Filistin bayrakları açarak Eminönü’ne yöneldi. Ayasofya’dan hareket eden kalabalık, sonunda Eminönü Meydanı’nda buluştu.

ANKARA’DA GAZZE’YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Başkent Ankara’da da Gazze’ye destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş, Melike Hatun Camisi önünde başladı ve yüksek katılımla gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi. Yürüyüş, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda sona erecek ve mitingde Türkiye’den dünyaya “Gazze’ye Özgürlük” mesajları iletilecek.

İZMİR’DE TEKNELERLE DESTEK EYLEMİ

İzmir’de de binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan tekneler, Gazze’ye insani yardım ulaşması için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla denize açıldı. Filistin’e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir’deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler, meydanda toplanan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleriyle buluştu. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, burada yaptığı açıklamada, “Dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için toplandık” dedi.

DİĞER ŞEHİRLERDE DE DESTEK YÜRÜYÜŞLERİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Kırıkkale’de de protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, saldırıları lanetleyerek Filistin’e destek verdiler. Afyonkarahisar Milli İrade Platformu, Gazze’deki insani dramı kınamak amacıyla basın açıklaması yaptı. Kırıkkale’de, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı. Elazığ’da, İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu’na yönelik saldırıyı protesto etmek için Gazze Kararlılık Yürüyüşü ve Aksa Tufanı Mitingi düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan katılımcılar, sloganlar atarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.