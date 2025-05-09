TÜRKİYE GIDA İŞÇİLERİ SENDİKASI Toplantı Yapacak

GÜNDEMDEKİ ETKİNLİKLER

09.00 itibarıyla Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası, 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

SANAYİ ÜRETİMİ AÇIKLANIYOR

10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait sanayi üretim endeksini açıklıyor. (ANKARA)

CHP HEYETİ ZİYARETLERDE BULUNUYOR

Saat 10.00 ile 12.00 arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu ve İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

DEM PARTİSİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI

11.30’da Demokratik Parti (DEM) Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

SAADET PARTİSİ’NDEN ZİYARET

11.30’da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyarete gidecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD KONGRESİ’NE KATILIYOR

Saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

HAYVAN HAKLARI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

19.00’da İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, Karşıyaka İZBAN önünde “Hayvan türlerini vermeyeceğiz” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ – İZMİR)

SÜPER LİG MAÇLARI BAŞLIYOR

Saat 20.00’de Trendyol Süper Lig’in 35. haftası RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. (İSTANBUL- GAZİANTEP)