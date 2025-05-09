Haberler

TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ TOPLANTISI

TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI’NIN TOPLANTISI

09.00’da Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası, 23. Olağan Genel Kurul Toplantısını Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

TÜİK SANAYİ ÜRETİM ENDESKİ AÇIKLIYOR

10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait sanayi üretim endeksinin rakamlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.00-12.00 saatleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu ve İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

DEM PARTİSİ SÖZCÜSÜ’DEN BASIN AÇIKLAMASI

11.30’da DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

SADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI’NIN ZİYARETİ

11.30’da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MÜSİAD GENEL KURULU’NA KATILIM

14.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

İZMİR’DE HAYVAN HAKLARI BASIN AÇIKLAMASI

19.00’da İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, Karşıyaka İZBAN önünde “Hayvan türlerini vermeyeceğiz” başlıklı basın açıklamasını düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ – İZMİR)

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI BAŞLIYOR

20.00’da Trendyol Süper Lig’in 35. haftası, RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. (İSTANBUL – GAZİANTEP)

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