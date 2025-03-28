Türkiye-Gine Arasındaki Dostluk Köprüsü Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİNE CANLI BAĞLANTIYLA KATILIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nden yaptığı canlı bağlantıyla, Gine’deki Recep Tayyip Erdoğan Camisi’nin açılışına katıldı. Açılışta Erdoğan, Gine halkına yönelik sıcak duygularını ifade ederken, “Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Gine halkına en derin selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum” dedi. Ayrıca Ramazan ayını kutlayarak, “Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyor, mübarek Cumanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜNÜN AÇILIŞI

Erdoğan, “İnşası tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camisi’nin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 2023 yılında temeli atılan caminin tüm Müslüman kardeşlere hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı, “Bizim inancımızda camiler, akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir” diyerek, camilerin önemini vurguladı. 3200 metrekarelik alana inşa edilen caminin, aralarındaki kardeşliğin bir nişanesi olacağını belirtti. Aynı anda 2100 kişinin ibadet edebileceği caminin mimarisi, tezyinatı ve peyzajıyla göz doldurduğunu ifade etti.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Erdoğan, “Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin proje ve finansmanında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum” diyerek, projeye destek veren tüm Gine makamlarına teşekkür etti. Camiden yükselecek ezanların insanların kalplerine huzur vereceğini ve kardeşlik duygularını güçlendireceğini umduğunu söyledi. “Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.