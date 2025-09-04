Türkiye, Gürcistan’da Maç Yapacak

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Türkiye, Dünya Kupası yolundaki ilk karşılaşmasını Gürcistan deplasmanında gerçekleştiriyor. Ay-yıldızlılar, E Grubu’ndaki açılış mücadelesinde 3 puan amacıyla sahaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki kritik karşılaşmasında Gürcistan ile karşılaşacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU BELİRLENDİ

Bu mücadelede düdük çalacak olan hakem İtalya Futbol Federasyonu’ndan Davide Massa olacak. Massa’nın yardımcılıklarını ise yine İtalya’dan Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marcenaro olarak belirlendi. Ay-yıldızlılar, E Grubu’nda Gürcistan dışında İspanya ve Bulgaristan ile de Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda 48 takım bir arada yer alacak ve Avrupa kıtasından 16 ekip turnuvada mücadele edecek. Kasım ayında tamamlanacak grup maçlarında lider olan 12 takım direkt olarak Dünya Kupası’na katılma şansı elde edecek. İkinci sırayı alan takımlar ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekiple birlikte toplam 16 takımın katılacağı play-off oynayacak. Bu müsabakalar 2026 yılının mart ayında yapılacak ve burada 4 takım daha Dünya Kupası’na vize alacak.

A TAKIMIN ADAY KADROSU BELİRTİLDİ

A Milli Takım’ın Gürcistan maçı için duyurulan aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

GÜRİSTAN’IN A DAD KADROSU AÇIKLANDI

Teknik direktör Willy Sagnol tarafından açıklanan Gürcistan’ın 24 kişilik aday kadrosu arasında şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori). Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya). Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon).

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella’nın yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Oyuncular, ısınma koşularının ardından pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde Gürcistan karşılaşmasına yönelik son taktik çalışmaları yapıldı. Ay-yıldızlı kafile, bugün saat 16.00’da özel uçakla Gürcistan’a hareket edecek.