Türkiye, Gürcistan’la Eleme Maçına Çıkıyor

MAÇIN DETAYLARI VE ZAMANLAMASI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk mücadelesinde bu akşam Gürcistan’a misafir olacak. E Grubu’ndaki bu önemli karşılaşma, grup liderinin doğrudan Dünya Kupası’na katılacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Müsabakanın canlı yayın hakkı ise TV8 tarafından sağlanacak. Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda, İrfan Can Kahveci dışında bir eksik bulunmuyor. Gürcistan tarafında ise kırmızı kart cezası nedeniyle Loria forma giyemeyecek.

GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLAR

Türkiye ve Gürcistan, geçtiğimiz yıl Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda son karşılaşmalarını yapmıştı. Dortmund’daki BVB Stadı’nda oynanan grup aşamasında Türkiye, Gürcistan’ı 3-1’lik skorla mağlup etmişti. Ay-yıldızlıların gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktüroğlu kaydederken, Gürcistan’ın tek golünü Mikautadze atmıştı.

GRUPTAKİ RAKİPLER VE MÜCADELE ZAMANI

Türkiye, E Grubu’nda Gürcistan’ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile de Dünya Kupası’na katılma mücadelesi verecek. Gruptaki diğer karşılaşmada yarın TSİ 21.45’te Bulgaristan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’yı ağırlayacak.

DÜNYA KUPASI’NDA KATILIM HAKLARI

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek ve toplamda 48 takımın mücadele etmesi bekleniyor. Avrupa’dan 16 takımın katılım hakkı elde edeceği bu turnuvada, eleme maçları Kasım ayında sona erecek. Gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacakken, son 4 bilet için 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın yer alacağı toplam 16 takım arasında play-off maçları Mart 2026’da oynanacak.