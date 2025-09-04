Türkiye, Gürcistan’la Maç Yapacak

MAÇIN YERİ VE ÖNEMİ

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki ilk maçı Gürcistan deplasmanında oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, E Grubu’ndaki açılış karşılaşmasında 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile bu önemli karşılaşmayı gerçekleştirecek.

HAKEM EKİBİ

Mücadelede düdüğü, İtalya Futbol Federasyonu’ndan Davide Massa çalacak. Massa’nın yardımcı hakemleri ise yine İtalya’dan Filippo Meli ve Stefano Alassio olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak Matteo Marcenaro belirlendi. Ay-yıldızlılar, Gürcistan’ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile de Dünya Kupası bileti için mücadele verecek. 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda toplam 48 takım yer alacak. Avrupa’dan 16 ekip bu büyük turnuvaya katılma şansını elde edecek.

GRUP MAÇLARININ DIĞER DETAYLARI

Kasım ayında sona erecek grup maçlarında lider olan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak. İkinci durumdaki takımlar ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekip ile birlikte toplamda 16 takım halinde play-off oynayacak. Bu karşılaşmalar 2026 yılının mart ayında yapılacak ve 4 takım daha Dünya Kupası vizesi alacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takım’ın Gürcistan maçı için belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

GÜRCİSTAN KADROSU

Gürcistan’ın teknik direktörü Willy Sagnol tarafından açıklanan 24 kişilik aday kadrosu ise şöyle:

Kaleciler: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon).

HAZIRLIKLAR VE HAREKET

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan mücadelesi öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Oyuncular ısınma koşularının ardından pas ve top kapma çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan karşılaşmasına yönelik son taktik çalışma gerçekleştirildi. Ay-yıldızlı kafile, bugün saat 16.00’da özel uçakla Gürcistan’a doğru yola çıkacak.