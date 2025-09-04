Türkiye, Gürcistan’la Maç Yapacak Bugün

Türkiye A MİLLİ FUTBOL TAKIMI GÜRĐSTAN’A KONUK OLUYOR

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında bu akşam Gürcistan ile karşılaşacak. E Grubu’ndaki bu önemli mücadele, Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, TV8’den canlı yayımlanacak.

EXTRA HAZIRLIKLAR VE EKSİKLER

Ay-yıldızlı ekipte, İrfan Can Kahveci haricinde herhangi bir eksiklik bulunmuyor. Gürcistan takımında ise, kırmızı kart cezası bulunan Loria dışında başka bir eksik yok. İki takım son olarak, geçtiğimiz yıl Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) karşılaştı. BVB Dortmund Stadı’nda gerçekleşen bu maçta Türkiye, Gürcistan’ı 3-1’lik bir skorla mağlup etti. Türkiye’nin gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktüroğlu kaydederken, Gürcistan’dan tek golü Mikautadze attı.

GURUPTAN İLERİYE GİTME MÜCADELESİ

Türkiye, E Grubu’nda Gürcistan’ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile Dünya Kupası’na katılma mücadelesi verecek. Gruptaki diğer maçta yarın, TSİ 21.45’te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grubun ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’yı ağırlayacak.

DÜNYA KUPASI KATILIMI İÇİN MÜHİM FIRSAT

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katılımlarıyla gerçekleşecek. Avrupa elemeleri sonucunda, 16 takımın katılım hakkı kazanması bekleniyor. Kasım ayında sona erecek elemelerde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Son 4 bilet ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek toplam 16 takım arasında düzenlenen play-off maçlarıyla belirlenecek. Bu maçlar 2026’nın Mart ayında oynanacak.