TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇINDA HAKEM MASSA

ÖNEMLİ BİR MAÇIN HAKEMİ

Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolundaki en kritik dönemlerinden birine giriyor. Gürcistan deplasmanındaki bu zorlu karşılaşmada sadece futbol sahasında 11’e 11 bir mücadele olmuyor. Maçın sonunda belirleyici olacak isimlerden biri ise her zaman olur olduğu gibi, hakem! Türkiye-Gürcistan maçının hakemi kim? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu çerçevesinde A Millî Futbol Takımı’nın Gürcistan ile oynayacağı mücadelede İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Karşılaşma, 4 Eylül 2025 Perşembe günü, Türkiye saatiyle 19.00’da Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda gerçekleşiyor.

HAKEM EKİBİ VE TEMSİLİ

Massa’nın yardımcıları Filippo Meli ve Stefano Alassio olacakken, dördüncü hakem Matteo Marcenaro, VAR hakemi Marco Di Bello ve AVAR ise Daniele Doveri görev alacak. Bu atama, maçın önemli ve prestijli bir şekilde temsil edilmesini sağlıyor. Davide Massa, hem ulusal hem de uluslararası alanda sıkça görev yapan bir hakem. İşte bazı önemli maçları ve istatistikleri:

2024–25 sezonuna ait bazı istatistiklere göre, Davide Massa’nın kariyerinde dikkat çeken tartışmalı anlar da bulunuyor. Örneğin, 2023 yılında düzenlenen Coppa Italia maçında Romelu Lukaku’yu gol sevinci sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atması büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, Yunanistan Süper Ligi’nde Olympiakos – AEK karşılaşmasında saha içindeki gerginlik sonrası tribünlerden gelen bir cisimle ciddi bir fiziksel olaya maruz kalmıştı. 15 Temmuz 1981 doğumlu Davide Massa, şu an 44 yaşında ve İtalyan bir futbol hakemi. 2011 yılından itibaren Serie A’da görev yapmaya başlayan Massa, 2014’ten itibaren FIFA hakem listesinde yer alarak uluslararası maçlarda da yetki sahibi. UEFA Elite referees kategorisinde de bulunuyor. İlk kez Serie A’da 23 Ocak 2011 tarihinde Fiorentina-Lecce maçında sahaya çıktı. 2014 yılıyla birlikte FIFA resmi listesine girdi ve 8 Haziran 2015’te Türkiye–Bulgaristan gibi uluslararası bir maçı yönetti. 2017 yılında Juventus–Lazio arasındaki İtalya Süper Kupa finalini, 2017 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası ile 2019 FIFA U20 Dünya Kupası gibi önemli turnuvaları da yönetti.