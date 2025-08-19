Türkiye Güreş Federasyonu, Kamp Düzenledi

GÜREŞ KAMPLARI VE SPORCULARIN GELİŞİMİ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, federasyon olarak 12 farklı ilde toplam 12 kamp düzenlediklerini duyurdu. Akgül, “Hepsinin üçer üçer, farklı şehirde, farklı yerlerde aynı anda kamplarını yaptırdık. Toplamda 2 bin 250 sporcumuz şu ana kadar kamplardan faydalandı” şeklinde konuştu. Türk Güreşi Medya Buluşması kapsamında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, federasyon başkanı olarak göreve geldiği 7 ay içinde 12-13 uluslararası turnuvaya sporcu gönderdiklerini aktardı. Bunun yanı sıra, sporcuların lisans alma yaşını da 11’den 8’e düşürdüklerini ifade etti.

ALTYAPI VE GÜREŞE AİDİYET

Akgül, “A Milli Takım dahil 13 tane uluslararası turnuvaya, yurt dışına turnuvaya gittik. Onun dışında 12 ayrı ilde 12 tane kampımız yapıldı. İçinde minikler yani U15, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler var. Toplamda 2 bin 250 sporcumuz kamplardan faydalandı. Bu sayı geçen seneye göre hemen hemen 10 katı düzeyde ki bu olması gereken, yapmamız gereken asli bir görev, asli bir iş” dedi. Ayrıca, Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın, altyapının bir başlangıcı olduğunu belirtti ve “Oraya çok değer veriyoruz ve seneye orayı ikinci büyük güreş festivali adı altında geliştireceğiz” diye konuştu. Akgül, “Amacımız çocuklarımızı müsabık yapmak değil, onların bu işe aidiyetini sağlamak” şeklinde ekledi.

LİSANSLAMA YAŞININ DÜŞÜRÜLMESİ VE HEDEFLER

8 yaşında güreşe başlayan çocukların 11 yaşına kadar lisans alamadığını belirten Akgül, lisans çıkmadığında ve müsabakalara katılmadıklarında çocuklarda aidiyet oluşmadığını ifade etti. Lisans alma yaşının 8’e düşürülmesinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Akgül, “Artık çocuklarımız o lisansı gördüklerinde aileler, erken yaşta çocuklarının müsabık olmaya başladığında işi daha çok seviyorlar” dedi. Ayrıca, Sivas’taki katılım sayısını 6 bin 300’den 10 bine çıkartmayı hedeflediklerini ve bu hedefin gerçekleşeceğini düşündüklerini kaydetti. Akgül, gelecek yıl için “Çok daha planlı bir şekilde bütün turnuva ve şampiyonalara hazırlanacağız” sözleriyle süreci daha etkin bir şekilde yönlendireceklerini belirtti.