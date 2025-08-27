Türkiye, Güvenli Alanlar Oluşturuyor

OLASI SAVAŞ VE AFET SENARYOLARINA HAZIRLIK YAPILIYOR

Türkiye, bölgede artan savaş ve gerilimler sebebiyle olası savaş ve afet senaryolarına karşı hazırlıklarını hızlandırıyor. Hedef, sivillerin korunabileceği güvenli alanlar sağlamak. Bu bağlamda, Türkiye’nin sığınak altyapısı gözden geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da bu konunun gündeme geldiği ifade ediliyor. Mevcut sığınakların yetersiz olduğu ve ciddi bir altyapı eksikliği bulunduğu tespit edildi. Çalışmalarda İsrail, Japonya ve İsviçre’nin sığınak sistemleri örnek alınıyor. Bu doğrultuda, TOKİ’nin 81 ilde yeni sığınaklar inşa etmesine karar verildi.

İLK ADIMLAR ANKARA’DA ATILDI

NTV’nin verdiği bilgilere göre, ilk adımlar Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde atılıyor. Sığınakların, afet ve kriz anlarında kolaylıkla ulaşılabilen, dayanıklı yapılar haline gelmesi amaçlanıyor. Böylece vatandaşların güvenliğinin ülke genelinde artırılması hedefleniyor. Türkiye’de sığınak zorunluluğu aslında yeni bir durum değil. 1987’de yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak uygulamada bu zorunluluk büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Birçok apartmanda sığınak olarak ayrılmış alanlar genellikle otopark veya depo olarak kullanılıyor.