Türkiye, Haklarını Kararlılıkla Sürdürecek

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ SORUMLULUĞU DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Türkiye, bugün de bu coğrafyada tarihi sorumluluğunu sürdürecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve kendi çıkarlarının korunması için uluslararası hukuka bağlı olarak sahip olduğu tüm hakları kararlılıkla kullanacaktır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Güler, Lefkoşa’da düzenlenen TEKNOFEST’e katılmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla birlikte KKTC’ye gitti. Lefkoşa’da, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına giderek incelemelerde bulunan Güler, burada yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı ve talimatlar verdi. Ayrıca, Mehmetçiğe seslenerek, “Kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan ve 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

JEOPOLİTİK TEHDİTLER VE GÜÇLÜ OLMA ZORUNLULUĞU

Dünyada yaşanan çok boyutlu gelişmelere dikkat çeken Güler, “Jeopolitik ehemmiyeti yüksek bir coğrafyada bulunan ülkemizin bu kritik süreçte çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluk arz etmektedir.” ifadesini kullandı. Bakan, Milli Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin bekası ve milletin güvenliği için etkin faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede sağlanan başarıları vurgulayan Güler, “Terör örgütü, bu operasyonlar neticesinde fesih ve silah bırakma seviyesine getirilmiş durumdadır.” dedi.

KIBRISLI SOYDAŞLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLI

Kıbrıslı soydaşların güvenliğinin her zaman öncelik olduğunu ifade eden Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi hak ve çıkarların korunmasına yönelik kararlı duruşu simgelediğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki varlığının bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Güler, “Özellikle enerji kaynaklarının keşfi ile birlikte çeşitli aktörlerin Kıbrıs’ın güneyinde siyasi, askeri ve ekonomik faaliyetlerini artırmaya çalıştığı açıkça görülmektedir.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN HAKLARI VE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bakan Güler, bazı üçüncü tarafların Rum tarafıyla yaptığı tek taraflı anlaşmaların ve askeri tatbikatların dikkatle takip edildiğini belirtti. Türkiye’nin haklarını korumak için gerekli önlemleri kararlılıkla alacağını vurgulayan Güler, “Türkiye, herhangi bir oldu bittiye kesinlikle izin vermeyecek.” dedi. Güler, Kıbrıs Türk halkının eşitliğini ve uluslararası statüsünü teyit etmeyen hiçbir çözümün kabul edilmeyeceğinin altını çizerek, “Türkiye, Ada’da güvenlik, barış ve istikrar için var olmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecektir.” ifadesini kullandı.