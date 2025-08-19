Türkiye Halter Şampiyonası’ndan Altın Madalya

ZİYARET VE BAŞARILI SPORCULAR

Türkiye Halter Şampiyonası’ndan 2 altın madalya ile dönen sporcular ile antrenörleri, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. 5-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirilen Türkiye Halter Şampiyonası’nda, 79 kilo sıkletinde mücadele eden Raşit Efe Eslık, koparmada 105 kilogram, silkmede 135 kilogram ve toplamda 240 kilogram kaldırarak şampiyonluğu elde etti.

Aynı şampiyonada 94 kilo sıkletinde yarışan Kayserili sporcu Bedirhan Kaya ise koparmada 113 kilogram, silkmede 132 kilogram ve toplamda 245 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Şampiyonlardan Raşit Efe Eslık ve Bedirhan Kaya, antrenörleri Gökhan Taşcı ile Buse Yılmaz ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ederken, Kabakcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kabakcı, sporcu ve antrenörlerine kutlama yaparak başarılarının devamını diledi.