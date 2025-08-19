Türkiye Halter Şampiyonası’ndan Başarılar

SPORCULARIN BAŞARILARI

Türkiye Halter Şampiyonası’ndan iki altın madalya ile dönen sporcular ve antrenörleri, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti. Sivas’ta 5-10 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 79 kilo sıkletinde yer alan Raşit Efe Eslık, koparmada 105 kg, silkmede 135 kg ve toplamda 240 kilogram kaldırarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Yine, 94 kilo sıkletinde yarışan Kayserili sporcu Bedirhan Kaya, koparmada 113 kg, silkmede 132 kg ve toplamda 245 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

ZİYARETİN ANLAMINA VURGU

Bu başarılarla dönen sporcular ve antrenörleri Gökhan Taşcı ile Buse Yılmaz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek bu önemli başarılarını paylaştı. Ziyaret sırasında duyduğu memnuniyeti dile getiren Kabakcı, sporcu ve antrenörleri kutlayarak, “Başarılarınızın devamını dilerim” ifadelerini kullandı. Bu tür başarıların, gençlerin spor alanındaki motivasyonunu artırdığına dikkat çekildi.