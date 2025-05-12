Türkiye, Hamas ve ABD arasında arabulucu

DİPLOMATİK KAYNAKLARDAN KLARİFİKASYON

Diplomatik kaynaklar, Hamas’ın dün serbest bırakılacağını açıkladığı ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander için Türkiye’nin sürecin başından itibaren kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini aktardı. Bu kaynaklar, “(Türkiye) Hamas’a herhangi bir baskı uygulamaksızın, böyle bir adım atılmasının, Washington ile Gazze arasında güven ortamı yaratılması bakımından önemini anlattı” ifadesini kullandı.

Hamas, dün Edan Alexander’ın serbest bırakılacağını duyurdu. Hamas’ın açıklamasında ayrıca, bu çabaları dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür ettikleri belirtildi. Diplomatik kaynaklar, Hamas’ın neden Türkiye’ye minnettarlığını ifade ettiğini açıklarken, Türkiye’nin süreç boyunca Hamas ve ABD arasında Alexander’ın serbest bırakılması için kolaylaştırıcı rol sağladığını söyledi.

ABD İLE GÜVEN ORTAMI YARATMA ÇABALARI

Kaynaklar, “(Türkiye) Hamas’a herhangi bir baskı uygulamaksızın, böyle bir adım atılmasının, Washington ile Gazze arasında güven ortamı yaratılması bakımından önemini anlattı” dedi. ABD tarafına ise, Hamas’ın bu adımı atmasının kalıcı barışın sağlanması yönünde Hamas’ın iyi niyetini göstermesi açısından oldukça kritik olduğunu iletti.

DIPLOMATİK TEMASLARIN GÜNDEMİ

Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son haftalarda Hamas ile İstanbul, Ankara ve Doha’da gerçekleştirdiği temaslarda bu konunun önemli bir gündem maddesi olduğunu ifade etti.