Türkiye Hamsi İhracatı 9 Milyon Dolar

İHRACAT RAKAMLARI VE HAMSİ SATIŞI

Türkiye’nin hamsi ihracatı, 1 Eylül 2024’te başlayıp 15 Nisan 2025’te sona eren av sezonunda 9 milyon 171 bin 538 dolara ulaşmış durumda. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edilen bilgilere göre, bu av sezonunda Türkiye, 20 farklı ülkeye toplamda 2 bin 606 ton hamsi ihraç etti ve 9 milyon 171 bin 538 dolar kazanç sağladı. Bu dönemde en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler Belçika, Fransa ve Almanya oldu. Türkiye’den Belçika’ya 2 milyon 783 bin 30 dolarlık, Fransa’ya 2 milyon 615 bin 636 dolarlık ve Almanya’ya 1 milyon 139 bin 164 dolarlık hamsi satıldı.

KALİTE ARTIRMA ÇALIŞMALARI

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, hamsinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan ülke ve bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı. “Hamsi ihracatından elde edilen gelir, sektör adına sevindirici” diyen Yıldırım, hamsinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada tüketildiğini belirtti. Belçika, Fransa ve Almanya’nın Türk hamsisine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldırım, özellikle Belçika’ya yapılan ihracatın 2,7 milyon doları geçmesinin bu pazardaki yerin güçlendiğini gösterdiğine dikkat çekti. Bu talebi karşılamak ve sürdürülebilirliği sağlamak adına hem avcılıkta hem de işleme teknolojilerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ

Su ürünleri ihracatının artarak devam etmesi için sektör paydaşlarının birlikte hareket etmesinin önemine de değinen Yıldırım, “Amacımız, Türk hamsisini dünya pazarlarında daha da bilinir kılmak ve su ürünleri ihracat potansiyelimizi daha da artırmak. Bu doğrultuda ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.