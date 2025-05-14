Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği, Süleyman Gür’ün doğum günü kutladı

ŞIRNAK’TA ŞEHİT OLAN BABA İÇİN ÖZEL DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, 2016 yılında Şırnak’ta şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün oğluna sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. 30 Eylül 2016’da şehit olan Süleyman Gür’ün oğlu, babasının şehit olmasının üzerinden 7 ay geçtikten sonra dünyaya geldi. Bugün 8 yaşına basan Süleyman Gür, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey tarafından evinde ziyaret edilerek doğum gününü kutladı.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI VE HEDİYELER

Süleyman Gür, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyerek mutluluğunu paylaştı. Dernek Başkanı Yusuf Kıyışkan, kutlama sırasında Süleyman’a çeşitli hediyeler takdim etti. Kıyışkan, “Küçük Süleyman, babası şehit olduğunda henüz anne karnındaydı. 12 Mayıs 2017 tarihinde dünyaya gelen bu özel evlat, bugün aklı, çalışkanlığı, duruşu ve yüreğiyle kahraman bir babanın izinden yürüyen, vatanına ve milletine hayırlı bir birey olma yolunda ilerleyen umut dolu bir çocuk” dedi.

AİLENİN GÜCÜ VE ŞEHİDİN HATIRASI

Kıyışkan, aile ve özellikle annesi Merve Gür hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. “Ailemizin fedakar annesi Merve Gür, hem bir eşin hem de bir annenin yükünü onurluca omuzlayan, sabrıyla ve sevgisiyle evladına hem anne hem baba olan güçlü bir yürektir. Onun mücadelesi, şehidimizin emaneti olan Süleyman’ı en güzel şekilde yetiştirme çabası hepimiz için bir ilham kaynağıdır.” ifadelerini kullanan Kıyışkan, bu anlamlı gün ile birlikte şehit Süleyman Gür’ü rahmet, minnet ve dualarla andıklarını belirtti. Aynı zamanda, “Kıymetli emaneti Süleyman’a sağlıklı, başarılı ve aydınlık bir gelecek diliyoruz. Doğum günün kutlu olsun Süleyman. Sen kahraman bir babanın, vefakar bir annenin ve bu milletin gururusun” şeklinde devam etti.