Türkiye Hava Kuvvetleri, Gurur Veriyor

HAVA KUVVETLERİNİN 114’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 114’üncü yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Gururla ifade etmeliyim ki dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz.” dedi. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte, Hava Kuvvetleri’nin kutlamalarına katıldı ve bu özel günde emeği geçen tüm komutan ve personele minnetle andı.

FAALET GÖSTERİYORUZ

Güler, Hava Kuvvetlerinin, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki etkinliğinde büyük rol oynadığını ve son bir asırda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kapsamlı faaliyetlerini icra etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Hava Kuvvetlerinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözüne dayanan bir ilhamla faaliyet gösterdiğini ve yurt içi ile yurt dışındaki terörle mücadele ve insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir görev yelpazesi olduğunu ifade etti.

MODERN TEKNOLOJİ İLE GÜÇLENİYORUZ

Bakan Güler, Hava Kuvvetlerinin, modern teknolojiye dayalı harp araç gereçleri ve yüksek eğitimli nitelikli personeli ile dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yer aldığını belirtti. “Kriz, çatışma ve savaşların yaşandığı bu dönemde, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla kahraman ordunun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için çalışmaları sürdürüyoruz.” diyen Güler, hava sistemlerini güçlendirmek adına önemli projeleri tamamlayarak, pek çoğunu uygulamaya geçirmenin çabasında olduklarını kaydetti.

ÜRETİM VE İHRACAT YAPILIYOR

Güler, insansız araçlardan helikopterlere, silah ve mühimmattan hava savunma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede sistemlerin kendi imkanlarıyla geliştirildiğini vurguladı. “Gök Vatanı” azim ve kararlılıkla koruma sözü vererek, yerli ve milli projelerin önemini ortaya koydu. HÜRKUŞ, HÜRJET ve GÖKBEY gibi projelerin, Türkiye’nin hava platformlarındaki büyük atılımlarını gösterdiğinin altını çizen Güler, İspanya ile yapılan HÜRJET anlaşmasının da bu alandaki ilerlemeleri teyit ettiğini ekledi.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Son olarak Bakan Güler, hava savunma sistemi ve gelişmiş hava araçlarının öneminin arttığı bu dönemde, Türkiye’nin kazanımlarını artırma kararlılığında olduklarını belirtti ve “Cumhuriyet’imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Hava Kuvvetlerimizin de ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuz doğrultusunda büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.” dedi. Dinleyicilere, Cumhuriyet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlere ve gazilere minnet duyduğunu belirterek, yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutladı.