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Türkiye Hava Yolları Seferleri İptal Edildi

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ NEDENİYLE SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY), Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerilim yüzünden bugün gerçekleştireceği Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti. Şirket, Pakistan seferleri ile ilgili olarak yolcularını bilgilendirdi ve iptaller nedeniyle ek haklar sunulduğunu duyurdu.

YOLCULARA TANINAN HAKLAR

Yapılan açıklamada, “Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 – 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir” denildi.

İSTANBUL’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Belirtilen iptaller doğrultusunda, THY, yolcularına herhangi bir mağduriyet yaşatmamak için gerekli adımları atıyor. Bu durum, mevcut gelişmeler ve yolcu haklarının korunması açısından önem taşıyor.

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