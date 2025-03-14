Türkiye Havalı Silahlar Şampiyonasında Zirvede

MİLLİ ATICILAR ANKARA’YA DÖNDÜ

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda ülke sıralamasında birinci olan Türkiye Milli Atıcılık Takımı, Ankara’ya ulaştı. Hırvatistan’ın Osijek kenti ev sahipliği yaptığı şampiyonada, takım 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederek genel klasmanda zirveyi aldı. Sporcular, İstanbul aktarmalı olarak Ankara’ya dönerken; Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, İsmail Keleş, Mustafa İnan ve Mert Nalbant ile birlikte Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ve antrenörler Osman Erdinç Bilgili ile Murat Örgün, Esenboğa Havalimanı’nda federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

BÜYÜK BAŞARILAR VE İLKLER

Organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak katıldığı tüm kategorilerde kürsüye çıkan Şevval İlayda Tarhan, “Başarı bekliyorduk ama bu kadarı bizim için de sürpriz oldu. Tarihte ilkleri yaşadık. İlk defa bir kadın sporcu Avrupa’da 5 madalya kazandı, şampiyon oldu. Karışık takımlarda da ilk kez şampiyon olundu. Bizim için ilkleri yaşadığımız bir turnuva oldu. Çok keyifliydi” şeklinde konuştu.

Yarışmada 2 altın ve 1 gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ise, “Yarışma güzel geçti. Takım olarak Olimpiyat Oyunları’ndaki başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Çok çalıştık ve sırtımızdaki yükün baskısı hep üzerimizdeydi. Hedefimiz 2028 Los Angeles olduğu için hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizi yeniden gururlandırmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TARİH YAZDI

Federasyon Başkanı Kocakaya ise Türkiye’nin başarısını değerlendirerek, “Tarihte ilk defa Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu. Gurur verici bir tablo ve Türk atıcılığı için yeni bir çağın başlangıcı. Emeği geçen kulüplerimizi, antrenörlerimizi ve en önemlisi sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyon olarak hep daha iyisi için uğraşacağız. Türkiye’de gurur duyulan bir branş olmaya çalışacağız” dedi.