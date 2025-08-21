Türkiye Hentbol Federasyonu Tarih Yazıyor

İLK KEZ İSİM SPONSORU ALINDI

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), ligleri tarihinde bir ilke imza atarak ilk kez isim sponsoru aldı. Federasyon, 2026’da 50. yılını kutlayacak olmanın heyecanıyla birlikte dijital uygulama üzerinde çalıştıklarını ve dijital dönüşüm için yatırımlara yöneldiklerini belirtti. THF Başkanı Mesut Çebi, milli takım için de yeni bir kol sponsoru anlaşması gerçekleştirdiklerini yakın bir zamanda açıklayacaklarını ifade etti.

SPORUN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Bugün Türk hentbolu açısından çok önemli ve özel bir gün olduğunu vurgulayan Mesut Çebi, “Tarihimizde ilk defa liglerimize isim sponsoru aldık. Bildiğiniz üzere bu sene Federasyonumuzun 50. yılı ve bu seneyi dijital dönüşüm yılı ilan ettik. Spordaki dijital yatırımların, sporcunun ve antrenörlerin gelişimiyle ve bilgi paylaşımının hızıyla alakalı branşımıza sağlayacağı faydaların bilincindeyiz. Bu yolda da bütün yatırımları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

FORMALARI HEDİYE ETTİ

Etkinlik sonunda Çebi, sponsor olan şirketin sahibine forma hediye etti ve birlikte fotoğraf çektirdi. Bu yeni gelişmeler, Türk hentbolunun geleceği adına heyecan verici adımlar olarak değerlendiriliyor.