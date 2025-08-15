Türkiye Her Yerden Deprem Riski Taşır

DEPREM TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye’nin tamamının deprem tehlikesi altında olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Büyük depremler yine olacak, hazırlıklı olmak zorundayız. Türkiye’de depremden etkilenmeyecek hiçbir yerleşim alanı yok” şeklinde uyarıda bulundu. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen deprem söyleşisine katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Doç. Dr. Özkan Cindoruk, 1999 Kocaeli Depremi’nden sonra atılan adımları, mevcut eksiklikleri ve gelecekte ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirdi. Uzmanlar, afet kültürünün geliştirilmesi, zemin ve yapı uyumunun sağlanması ve kentlerin dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

AFET KÜLTÜRÜ YETERSİZLİĞİ

Toplumun afet kültüründen yeterince faydalanamadığını belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Her depremden sonra yapılması gerekenleri sık sık konuşuyoruz. Türk insanında dayanışma kültürü var fakat henüz afet kültürü yok. Afet kültürü olmadığı için her küçük depremde bile ne yapacağımızı tartışıyoruz. Gelecek nesle ne yapacaklarını öğretmeli, yapılarımızı buna göre güçlendirmeliyiz. Türkiye güçlü bir ülke. Yasalar konusunda çok şey yapıldı. Ama 2023 depremleri, yapılanların yeterli olmadığını gösterdi. Daha dirençli şehirler kurmamız şart” ifadelerine yer verdi.

DEPREM ÖNGÖRÜLERİ

Batı Anadolu’da gerçekleşebilecek depremler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ersoy, “1970’ten beri Batı Anadolu’da deprem olmuyor. En son Gediz depremi yaşandı. Büyük bir yıkım olmadı ama metruk binalar yıkıldı. Sındırgı depremi tek olmayacak, gelecekte de Batı Anadolu’da depremler olabilir. Bir binanın sağlamlığından emin olmadan çök-kapan-tutun hareketi yapmanın anlamı yok” dedi. Prof. Dr. Ersoy, Türkiye’nin her bölgesinin deprem riski taşıdığına dikkat çekti ve “Dolayısıyla gelecekte yine büyük depremler meydana gelecek” uyarısında bulundu.

ZEMİN ANALİZİNE ÖNEM VERİLMİYOR

Doğu Marmara’da muhtemel bir deprem sırasında zemin nedeniyle büyük hasarlar oluşabileceğini belirten Doç. Dr. Özkan Cindoruk, “1999 depreminden sonra Kocaeli’nde önlemler almaya çalıştık ama yeterli önlemler alınmadı. Kocaeli bölgesi, zemin açısından büyük hasar oluşturabilecek bir yer” şeklinde konuştu. Cindoruk, Türkiye’nin yapı üretiminde yeterli düzeyde olmadığını ve zemin ile yapı ilişkisine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

TSUNAMİ BENZERİ HAREKETLERİN OLUŞMA OLASILIĞI

Marmara Denizi’nde deniz içindeki fayların aktivitesine bağlı olarak kıyı bölgelerinde su baskını ve yer yer tsunami benzeri hareketlerin olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Cindoruk, “Okyanusta olan depremler gibi şiddetli bir tsunamiden bahsetmek mümkün değil, ama bunun gibi etkilerle karşılaşabiliriz. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapmalıyız” ifadelerini kullandı. Kocaeli Üniversitesi’nde bu konuda araştırmalar yapan birçok akademisyenin olduğu belirtilerek, önlemlerin alınmasının gerekliliği vurgulandı.