Türkiye, Hindistan’a Taziye Mesajı Gönderdi

HAVALİMANI YAKININDA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Hindistan’ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad şehrinde korkunç bir uçak kazası yaşandı. Londra’nın Gatwick Havalimanı’na uçuş yapmak üzere havalanan ve 242 yolcu bulunan uçakta, ilk verilere göre 200’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’daki bu trajik kazaya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” denildi.

UÇAĞIN DÜŞMESİNE YETKİLİLERDEN HENÜZ YANIT YOK

Ahmedabad’daki havalimanı yakınlarında, 242 kişi taşıyan ve Londra Gatwick Havalimanı’na gitmekte olan yolcu uçağı, kalkıştan sadece 5 dakika sonra düştü. “Boeing 787-8 Dreamliner” tipi olduğu belirtilen uçağın düşme sebebi hakkında şu an için resmi bir açıklama yapılmadı, ancak 200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği düşünülüyor.