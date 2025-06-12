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Türkiye, Hindistan’daki Uçak Kazası İçin Taziye

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UÇAK KAZASI HINDISTAN’DA MEYDANA GELDI

Hindistan’ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde feci bir uçak kazası yaşandı. Londra’nın Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçakta, 242 yolcu olduğu belirlendi. İlk verilere göre 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’daki bu trajik olay hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadeleri yer aldı. Bu durum, tüm ülke için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

OLAYIN SEBEBİ VE DETAYLAR

Hindistan’ın Gucerat eyaletindeki Ahmedabad’daki havalimanı yakınında meydana gelen kaza, uçağın kalkıştan sadece 5 dakika sonra düşmesiyle gerçekleşti. Düşen uçağın “Boeing 787-8 Dreamliner” tipi olduğu belirtilirken, kazanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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