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Türkiye, Hindistan Uçak Kazası İçin Taziyelerde Bulundu

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FECİ UÇAK KAZASI HINDISTAN’DA MEYDANA GELDİ

Hindistan’ın Gucerat eyaletinde bulunan Ahmedabad kentinde korkunç bir uçak kazası yaşandı. Londra’nın Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan ve 242 yolcuyu taşıdığı belirtilen uçak, kalkıştan sadece 5 dakika sonra düştü. İlk bulgulara göre bu olayda 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

HÜKÜMETTEN TAZİYE AÇIKLAMASI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu üzücü olay hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz” ifadesi yer aldı. Bakanlık, Ahmedabad’daki kazadan dolayı derin bir üzüntü hissettiklerini dile getirdi.

UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR

Hindistan’daki uçak kazasında, “Boeing 787-8 Dreamliner” tipi uçağın düşme nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazada kaybolan 200’den fazla kişinin, yaşanan bu felaketten etkilendiği üzüntüyle belirtiliyor. Olay, yolcu sayısıyla ve kayıplarla birlikte önemli bir trajedi olarak kaydedildi.

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