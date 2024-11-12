“Türkiye İçin EBRD Yatırım Öncelikleri”

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE İNSAN SERMAYESİ GELİŞİMİ

EBRD, yeşil dönüşümü yoğunlaştırarak, insan sermayesinin gelişimini artırmak, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü güçlendirmek ve ülke altyapısını ve bölgesel entegrasyonu desteklemek üzere dört ana yatırım önceliği belirledi. Banka, son beş yılda önceki ülke stratejisi çerçevesinde yaklaşık 10 milyar euro yatırım sağladı. Türkiye’de özel sektörde yeşil yatırımlar, dijital dönüşüm ve kapsayıcı politikalar alanında önemli ilerlemeler kaydedildi.

YATIRIMLARDA ÖNCELİKLİ ALANLAR

EBRD’nin ana yatırım alanları arasında, yenilenebilir enerji entegrasyonu, kaynak verimliliği, karbonsuzlaştırma, sürdürülebilir belediye hizmetleri ve iklim dayanıklılığını artırmaya yönelik yeşil geçiş ve iklim hafifletmesi ilk sırada geliyor. Banka, Türkiye’nin insan sermayesi gelişimini cinsiyet eşitliği ve ekonomik katılımı teşvik edecek şekilde tanımlıyor. Bunu, beceri geliştirme erişimi, cinsiyet eşitliği ve kapsayıcı ekonomik katılım konularına odaklanarak gerçekleştirmeyi planlıyor.

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMA STRATEJİLERİ

EBRD için üçüncü öncelik, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için üretkenlik, inovasyon ve güçlü yönetişim yatırımlarını teşvik etmek olarak belirleniyor. Son olarak, EBRD projeleri, Türkiye’nin altyapısını güçlendirerek, ulaşım ağları ve ticaret altyapısı arasında bağlantıyı artırmayı, dijital altyapı ve hizmetlerin kalitesini yükseltmeyi ve doğal afetlere dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERİ DESTEKLEME

EBRD, depremden etkilenen bölgeleri yeniden inşa etmek ve etkilenen işletmelere danışmanlık sağlamak için bağışçılar ve ortaklarla iş birliği yapacak. EBRD Türkiye Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, yeni strateji hakkında “Özel sektörle sağlam ortaklıklar geliştirerek ve kapsamlı politika diyaloğuna girerek, Türkiye’nin küresel bir ekonomik oyuncu olarak evrimini desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde yorum yaptı.

BÜYÜME TAHMİNLERİ VE EKONOMİK ZAYIFLIKLAR

EBRD, yakın tarihli bir raporunda Türkiye için 2024’te %2,7 ve 2025’te %3,0 büyüme tahmini paylaştı. Raporda ayrıca yüksek enflasyon, jeopolitik gerginlikler ve dış finansman ihtiyaçları gibi ekonomideki bazı zayıflıklar da dikkat çekildi.