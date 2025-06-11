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Türkiye İhraç Edilen 48 KAAN

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN’ın Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzalanan anlaşma ile birlikte 48 adet milli muharip uçağının KAAN modelinin Türkiye’de üretileceğini ve Endonezya’ya ihraç edileceğini duyurması üzerine Bakan Kacır sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptı.

TÜRKİYE’YÜZYILI VURGUSU

Bakan Kacır, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “İşte Türkiye Yüzyılı. Kendi 5’inci nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor.” Bu gelişmeler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesini göstermesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Kacır’ın açıklamaları, Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların sadece ulusal değil, uluslararası alanda da önemli etkileri olabileceğine işaret ediyor. Ülkeler arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik bu tür anlaşmalar, Türkiye’nin stratejik konumunu güçlendiriyor.

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