Türkiye, İhracatı Artırdı. İstanbul Lider

İHRACATTA ÖNE ÇIKAN İLLER

Türkiye’de ocak-temmuz döneminde 23 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, toplamda 50 ilde ihracat artışı görülüyor. Ticaret Bakanlığı temmuz ayına ait illere göre ihracat verilerini paylaştı. Bu verilere göre, İstanbul 5 milyar 835 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu ve geçen yılın aynı ayına göre ihracatı yüzde 16,6 artırdı. İstanbul’un ardından Kocaeli 3 milyar 258 milyon dolar ve yüzde 20,5 artışla, İzmir ise 2 milyar 13 milyon dolar ve yüzde 8 artışla geldi.

SEKTÖRLERİN İHRACATTAKİ YERİ

İstanbul’un ihracatında ilk sırada 960 milyon 912 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı yer aldı. Bunu, 715 milyon 471 bin dolarla inorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif elementler ve 496 milyon 709 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar takip etti. Kocaeli’de motorlu kara taşıtları 1 milyar 304 milyon 606 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Ardından gelen sektörler ise 264 milyon 509 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar ile 231 milyon 547 bin dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar oldu. İzmir’de ise en yüksek ihracat 459 milyon 957 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar kategorisinde gerçekleşti.

İHRACATTA EN FAZLA GÖNDERİLEN ÜLKELER

İlk üç ilinin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında İstanbul’un 1 milyar 94 milyon 886 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 345 milyon 704 bin dolarla Almanya, 340 milyon 307 bin dolarla ABD izliyor. Kocaeli, en fazla ihracatı 351 milyon 158 bin dolarla Almanya’ya gerçekleştirdi. Almanya’dan sonra 315 milyon 255 bin dolarla İngiltere ve 183 milyon 161 bin dolarla İtalya sıralanıyor. İzmir’in en fazla ihracat yaptığı ülke ise 181 milyon 973 bin dolarla Almanya oldu ve ardından 136 milyon 954 bin dolarla İspanya ile 128 milyon 863 bin dolarla ABD geliyor. Buna göre, ocak-temmuz döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı ve 50 il de ihracatını artırdı.