Türkiye, IKBY Turnuvasında Şampiyon Oldu

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu Takımı, IKBY Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen Diplomatik Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldu. Bu başarıyı başkonsolosluğun takımı, turnuvada sergilediği centilmenlik ve spor ruhuyla elde etti.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMALARI

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, konuya ilişkin açıklamasında, “IKBY Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olduk.” dedi. Turnuvada IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve önemli bakanların da yer aldığını belirten Topçu, “Bu bir dostluk mücadelesi. Bizim takımımız gerçekten en başından bu yana çok centilmen bir şekilde turnuvanın ahlakı ve anlayışına uygun şekilde mücadele etti.” şeklinde konuştu. Bu organizasyonu düzenleyen Dış İlişkiler Departmanı’na teşekkür eden Topçu, “Çok kıymetli arkadaşlarımı da kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu takımı teknik direktörü ve Muavin Konsolosu Ali Berslan Aslankaya ise, turnuvanın heyecanlı geçtiğini belirtti. “İlk maçta Ürdün’e kaybetmiştik, elenmenin eşiğinden döndük.” diyen Aslankaya, finalde tekrar Ürdün ile karşılaştıklarını ve 3-0’dan geri dönerek penaltılarda kazandıklarını aktardı. “Tüm takım arkadaşlarıma ve ekibe teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık.” şeklindeki sözleriyle takıma ve ekibe olan minnettarlığını ifade etti.

KUPA TÖRENİ

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, turnuvanın sonunda şampiyonluk kupasını IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin elinden aldı. Ayrıca, turnuva boyunca Türk bayraklarıyla destekleyen çok sayıda Türk vatandaşı, bu zaferin coşkusunu birlikte yaşadı.