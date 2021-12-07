Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Azerbaycan’ın ortak üniversite kuracağını açıkladı.

Özvar, panel sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki gelecek iş birliklerine dair bilgiler paylaştı.

Azerbaycan’la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildiren Özvar, “İki ülkenin anlaşması ile bir yüksek öğretim kurumunun hayata geçirilmesi ciddi çalışmalar gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan’da bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Türkiye’nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor. Böyle bir model belki dünyada vardır ama ben bilmiyorum. Yeni bir model ile bu yükseköğretim kurumumuz hayata geçirilecek.” şeklinde konuştu.

Özvar, üniversite kurulması planının iki ülke devlet başkanlarının ortak isteğiyle hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.