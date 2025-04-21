Türkiye İle Bangladeş Arasındaki İlişkiler Güçlendi

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NDAN BANGLADEŞ’E DESTEK AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilere dair yaptığı açıklamada, “Kardeş Bangladeş’in barış ve istikrarını güçlü bir şekilde içtenlikle destekliyoruz. Bangladeş ile dostane ilişkilerimizin son dönemde daha da yoğunlaşmış ve derinleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Bağımsızlık ve Milli Günü” etkinliğine, Bakan Memişoğlu’nun yanı sıra Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve yüksek sayıda konuk katıldı. Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Bangladeş’teki gelişmeleri anlatan tanıtım videosuyla başladı.

TÜRKİYE VE BANGLADEŞ ARASINDAKİ KARDESLİK BAĞLARI

Bakan Memişoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye ve Bangladeş’in resmi diplomatik ilişkilerin ötesinde köklü bir kardeşlik bağına sahip olduğunu belirtti. İki ülke halklarının zor zamanlarda her zaman dayanışma içerisinde olduğunu dile getiren Memişoğlu, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Bangladeş’in sağladığı desteğin Türk milletinin takdirini kazandığını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin Bangladeş’teki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı. “Kardeş Bangladeş’in barış ve istikrarını güçlü bir şekilde içtenlikle destekliyoruz. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerimizi daha da geliştirme yönünde güçlü bir irade mevcuttur.” şeklinde konuştu.

Memişoğlu, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin daha yoğun bir kurumsal işbirliğine zemin hazırladığını vurgulayarak, ikili ilişkilerin büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. 2024’te ikili ticaret hacminin 1,3 milyar dolara ulaşacağını belirtiyordu ancak bunun yeterli olmadığını ve ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. “Bangladeş’le işbirliğimizin bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına ve Güney Asya’da daha geniş bir işbirliğini teşvik edeceğine inanıyoruz.” dedi.

SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

İki ülke arasındaki sağlık ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine değinen Memişoğlu, bu alanda daha geniş bir işbirliği potansiyeline sahip olduklarını ifade etti. 2010 yılında imzalanan işbirliği anlaşmasının önemine vurgu yapan Bakan Memişoğlu, Bakanlık olarak insani yardım çalışmalarına aktif katkıda bulunduklarını ve Cox Bazar’daki Türk Sahra Hastanesi’nin günde 1000’e aşkın hastaya sağlık hizmeti sunduğunu aktardı. Bangladeş Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten dileklerini ileten Memişoğlu, Türkiye’nin Bangladeş’in barış, refah ve huzuruna verdiği önemin her zaman öncelik olmaya devam edeceğini belirtti.

BANGLADEŞ BÜYÜKELÇİSİNDEN TEŞEKKÜR

Büyükelçi Haq, 54. Bağımsızlık ve Milli Günü’nün kutlandığını belirterek, bu tarihinin Bangladeş halkının kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadelesinin bir simgesi olduğunu ifade etti. 14 Nisan’da Bengal yeni yılı kutlamalarının yapılacağını da söyleyen Haq, Türk hükümetine ve halkına Bangladeş’te gösterdikleri destek için teşekkür etti. “Türk halkının özellikle zor zamanlarda Bangladeş ile sergilediği dayanışma, bizim için son derece kıymetlidir.” dedi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi ve pasta kesimi yapılan etkinlik, müzik dinletisi ve ikramlarla devam etti.