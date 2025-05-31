Türkiye ile Birleşik Krallık görüşmeleri yapıldı

GÖRÜŞMELERDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29-30 Mayıs tarihlerinde Londra’da Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Türk heyeti ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Dışişleri ve Kalkınma Ofisi ile Kabine Ofisi’nden üst düzey yetkililer arasında kapsamlı istişareler gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, “Görüşmelerde taraflar, ortak sorumluluklar çerçevesinde NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlendirilmesine yönelik katkılarını gözden geçirmiş ve Avrupa-Atlantik güvenliğiyle ilgili son gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunmuşlardır.” ifadesini kullandı.

TÜRK HEYETİNİN TEMASLARI DETAYLANDIRILDI

Açıklamada, 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Londra’da Türk heyetinin, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelere de yer verildi. Bu çerçevede, Türk heyeti, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Entegrasyon Tasarımı Otoritesi ve Savunma Geleceği Direktörü Tümgeneral Mark Ridgway, diğer ilgili kişilerle bir araya geldi. Görüşmeler, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunma konusundaki ortak kararlılığını yansıttı.

SURİYE VE LİBYA KONULARI ELE ALINDI

Görüşmelerde ayrıca Suriye’deki yeni rejimin istikrarına destek, DEAŞ terör örgütüyle mücadele ve tek ordu politikası gibi konular değerlendirildi. Bununla birlikte, Libya’da Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı. Somali ile ilgili olarak ise yerel güvenlik kurumları için ortak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerine yönelik olumlu görüşler ifade edildi.

Her iki taraf, bu bölgelerde sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çabaları artırmanın faydalı olacağı üzerinde mutabık kaldı. Ayrıca görüşmeler, çok taraflı platformlarda iş birliğini güçlendirme, ikili temasları kurumsallaştırma ve teknik düzeyde takip süreçlerini sürdürme konularında ortak bir anlayışa varıldığını gösterdi. Türk heyetine, Birleşik Krallık Büyükelçisi ve Askeri Ataşe de eşlik etti. İki ülke, savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklıklarını güçlendirme niyetini yineledi.