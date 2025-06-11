Türkiye ile Endonezya Rekor İhracat Anlaşması İmzaladı

REKOR İHRACAT SÖZLEŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye ile Endonezya arasında gerçekleştirilen imzalar, Türkiye tarihinin en büyük ihracat sözleşmesine imza atılmasını sağladı. Anlaşma, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen 48 adet Milli Muharip Uçak KAAN’ın satışını içeriyor. TUSAŞ, bu başarı ile uluslararası arenada önemli bir adım atmış oldu. Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında, Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği Milli Muharip Uçak KAAN’ın Endonezya’ya satışı için anlaşma sağlandı. Bu kapsamda, 48 adet 5’inci Nesil Savaş Uçağı Endonezya’ya teslim edilecek.

İMZA TÖRENİNE KATILAN ÖNEMLİ İSİMLER

Imza töreni, 11 Haziran tarihinde Jakarta’da gerçekleşti ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu gibi önemli isimlerin katılımıyla yapıldı. Anlaşma çerçevesinde 48 adet Milli Muharip Uçak KAAN’ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek. Teslim edilecek bu uçaklarda, milli imkanlarla üretilen motorlar yer alacak.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Bu anlaşma, yalnızca Milli Muharip Uçak KAAN’ın teslimatını kapsamıyor, aynı zamanda Endonezya’ya havacılık alanında teknolojik transfer sağlanacak. Türkiye ve Endonezya, stratejik iş birliği üzerinden bilgi paylaşımını ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca, anlaşma sayesinde KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılması planlanıyor. KAAN’ın Endonezya’ya satışına yönelik ilk açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, “Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişimi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

MİLLİ MOTORUN ENTEGRASYONU HEDEFİ

Milli Muharip Uçak KAAN projesinin ilerleyen aşamalarında, uçağa milli motorun entegrasyonu ile KAAN’ın tamamen milli hale getirilmesi ve ihracat potansiyelinin artırılması hedefleniyor.