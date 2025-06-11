Türkiye ile Endonezya Rekor İmzalar Attı

TÜRKİYE’YLE ENDONEZYA ARASINDA REKOR İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşmalarla Türkiye tarihinde bir rekor ihracat sözleşmesi gerçekleştirildi. Bu anlaşma, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen 48 adet Milli Muharip Uçak KAAN’ın satışını kapsıyor. TUSAŞ, uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı. Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında, Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği KAAN savaş uçaklarının Endonezya’ya satışı konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma çerçevesinde, 48 adet 5’inci nesil KAAN uçağı Endonezya’ya teslim edilecek.

İMZA TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM

11 Haziran tarihinde Jakarta’da gerçekleştirilen imza törenine, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katıldı. Anlaşmaya göre 48 adet KAAN uçağının teslimat süreci 120 ay içinde tamamlanacak. Teslim edilecek KAAN uçakları, milli imkanlarla üretilmiş motorlar ile donatılacak.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Bu anlaşma, sadece Milli Muharip Uçak KAAN’ın teslimatını değil, aynı zamanda Endonezya’ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsıyor. Türkiye ve Endonezya, gerçekleştireceği stratejik iş birliği çerçevesinde bilgi paylaşımını artırarak yerel kabiliyetlerin geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca, anlaşma ile birlikte KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın yerel kabiliyetlerinden faydalanılacak. KAAN’ın Endonezya’ya satışı ile ilgili ilk duyuruyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, “Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişimi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Anlaşmanın huzurunda imzalandığı kıymetli mevkidaşım, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

KAAN PROJESİNİN GELECEĞİ

Milli Muharip Uçak KAAN projesinin ilerleyen aşamalarında, uçağın milli motorla entegrasyonunun sağlanması ve KAAN’ın tamamen milli hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece ihracat potansiyelinin artırılması planlanıyor.