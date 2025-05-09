Türkiye İle Irak Arasında 11 Anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin gerçekleştirdiği çeşitli görüşmeler sonrasında, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek önemli anlaşmalar imzalandı.

GÖÇ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı arasında “Irak Uyruklu Kişilerin Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Uyumları Hakkında Standart Uygulama Prosedürleri Anlaşması” imzalandı. Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ahmet Küçükikiz ile Irak Göç İşleri Dairesi Başkanı Safa Hüseyin Ahmed bu anlaşmayı onayladı.

İÇİŞLERİ VE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

Türkiye ve Irak İçişleri Bakanlıkları arasında kabul edilen “Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” Tümgeneral Nail İlbey ile Korgeneral Ziyad Taha Ali El Abbasi tarafından imzalandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Irak İçişleri Bakanlığı arasında da bir diğer Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası imzalandı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı ticareti konusunu kapsayan bir işbirliği anlaşması, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imzalandı.

AFET KOORDİNASYONU

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Irak İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi arasında, afet yönetimi alanında bir anlaşma imzalandı. Bu mutabakat, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından gerçekleştirildi.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bir işbirliği için protokole imza atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad bu ek protokolü onayladı.

EĞİTİM BOYUTU

Türk Yükseköğretim Kurulu ile Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında, Türk üniversitelerinin Irak’ta eğitim programlarının açılmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad tarafından gerçekleştirildi.

METROLOJİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Planlama Bakanlığı arasında metroloji alanında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bu anlaşmayı onayladı.

SAVUNMA SANAYİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Askeri Sanayii Komisyonu arasında, savunma sanayisinde yerlileşmeyi hedefleyen bir mutabakat muhtırası imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan bu anlaşmaya imza attı.

HUKUKİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı arasında hukuki alanlarda işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin arasında gerçekleşti.