Türkiye İle Irak Arasında 11 Anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonucunda, iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak çeşitli anlaşmalar imzalandı.

GÖÇ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi arasında “Irak Uyruklu Kişilerin Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Uyumları Hakkında Standart Uygulama Prosedürleri Anlaşması”na imzalar atıldı. Anlaşmayı, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ahmet Küçükikiz ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi Başkanı Safa Hüseyin Ahmed imzaladı.

İÇİŞLERİ

“Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası,” Tümgeneral Nail İlbey ile Korgeneral Ziyad Taha Ali El Abbasi tarafından imzalandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında bir başka eğitim işbirliği mutabakatı da gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı ticareti ile mücadele alanında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imza altına alındı.

AFET KOORDİNASYONU

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi arasında afet ve acil durum yönetimi alanında bir mutabakat zaptı imzalandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi bu mutabakatın altına imza attı.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında 2009 tarihli bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliğine dair ek bir protokol imzalandı. İmza atanlar Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad oldu.

SAVUNMA SANAYİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayii Komisyonu arasında savunma sanayii alanında yerlileştirmeye yönelik bir mutabakat muhtırası imzalandı. Anlaşmayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan imzaladı.

EĞİTİM

Türk Yükseköğretim Kurulu ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında Türk üniversitelerinin Irak’ta şube ve eğitim programlarının açılmasına dair bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmayı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad gerçekleştirdi.

METROLOJİ

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Planlama Bakanlığı arasında metroloji işbirliği alanında bir mutabakat zaptı imzalanarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin anlaşmayı onayladı.

HUKUK

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı arasında hukuki alanlarda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imzaladı.