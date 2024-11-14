“Türkiye ile Katar Arasında 8 Yeni Anlaşma İmzalandı” “Yeni Anlaşmalar İle Türkiye ve Katar”

YÜKSEK STRATEJİK KOMİTESİNİN ÖNEMİ

Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Göksu, Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında oluşturulan komitenin, siyaset, ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, eğitim ve kültür gibi birçok alanda ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini aktarıyor. Bugünkü toplantıdaki 8 yeni anlaşmanın, ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında önemli adımlar atılması açısından etkili olacağına dikkat çekiyor. Ayrıca, komitenin şimdiye kadar imzalanan ve kabul edilen 108 ortak anlaşma ile büyük başarılara imza attığını vurguluyor.

TİCARET HACMİNDEKİ ARTIŞ

Göksu, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik iş birliğinin ilerlemesi ve ticaret hacminin son 10 yılda beş kat arttığını belirtiyor. Şu an Katar’da birçok sektörde faaliyet gösteren binden fazla Türk şirketi ile Türkiye’deki 200 katarlı şirketin bulunduğunu ifade ediyor. Katar’ın Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırımlarının önemli ölçüde artmakta olduğunu vurguluyor. Türk inşaat şirketlerinin Katar’da gerçekleştirdiği projelerin değeri 20,16 milyar doları buluyor. Göksu, bu durumun Katarlı yatırımcıların Türkiye’ye ve yatırım ortamına olan güvenini gösterdiğini kaydediyor.

SAVUNMA VE KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ

Büyükelçi Göksu, Katar ile savunma alanındaki iş birliğinden bahsediyor ve Hava Unsur Komutanlığı ile Deniz Unsur Komutanlığı’nın kurulduğunu ifade ediyor. Eğitim, kültür ve sağlık gibi diğer alanlarda da iş birliği önem taşıyor. Katarlı turistlerin Türkiye’yi sıkça ziyaret ettiğini belirten Göksu, sadece 2023 yılında 70 bini aşan Katarlı turist sayısından bahsediyor. Türkiye Maarif Vakfı’nın, Katar Üniversitesi ve Lusail Üniversitesi ile anlaşmalar imzaladığını ve Türk öğrencilere tam burs sağladığını da ekliyor.

BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Katar’ın bölgesel barış ve güvenliğe sağladıkları katkılara dikkat çeken Göksu, Gazze’de barışın sağlanması için iki devletli çözüm temelinde bir bağımsız Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğini vurguluyor. “İki ülke, bu yılki toplantıda insani destek, bölgesel istikrar ve ekonomik dayanıklılık gibi alanlarda iş birliğine odaklanacak.” diyen Göksu, Türkiye ve Katar’ın krizlerin çözümüne aktif katkıda bulunduklarını ifade ediyor.

8 YENİ ANLAŞMA İMZALANACAK

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 10. Toplantısı’nda, 8 yeni anlaşmanın imzalanacağı bilgisi paylaşan Göksu, görüşmelerde ikili ticaretin artırılması ve ortak yatırım projelerinin teşvik edilmesinin yanı sıra savunma, enerji ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine odaklanacaklarını aktarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin liderliğinde bu ilişkilerin yeni zirvelere ulaştığını gurur ve güvenle ifade ediyor.

ANLAŞMALARIN DETAYLARI

Katar Emiri’nin Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar arasında askeri iş birliğinin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması gibi başlıklar yer alıyor. Bugün ayrıca, insani yardım, medya ve iletişim alanında iş birliği gibi konularda mutabakat zaptı imzalanmış bulunuyor. Bunun yanı sıra, uluslararası karayolu yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin iş birliği anlaşması da imzalandı. Tüm bu anlaşmaları kapsayan 8 başlık şu şekilde sıralanıyor: insani yardım alanında iş birliği, belgeler ve arşivler alanlarında mutabakat zaptı, medya ve iletişim alanında iş birliği, uluslararası karayolu taşımacılığı için iş birliği, ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin niyet beyanı, savunma bakanlıkları arasında teknik iş birliği anlaşması, savunma bakanlıkları arasında askeri iş birliği anlaşması ve gençlik ile spor alanlarında uygulama programı.