Türkiye İle Peru 75. Yıl Kutlandı

DIPLOMATIK ILISKILERIN KUTLANDIGI ETKINLIKLER

Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü nedeniyle başkent Lima’da birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Peru Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki resmi törene, Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Denegri ve Türkiye’nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli katılıyor. Etkinlikte, Peru Posta İdaresi SERPOST tarafından hazırlanan hatıra pulu ile Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından basılan kişisel pullu özel zarf tanıtılıyor.

Türkiye’nin Lima Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye” Konferansı çerçevesinde, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Peru Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve Lima’nın önde gelen özel yükseköğretim kurumlarından San Ignacio de Loyola Üniversitesi’nde (USIL) iki farklı konferans veriyor. Türkiye ile Peru arasında diplomatik ilişkilerin 75. yılı etkinlikleri kapsamında, 21 Mayıs’ta Dışişleri Bakanlığı Inca Garcilaso Kültür Merkezi’nde bir flüt konseri düzenleniyor. Konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, klasik ve modern dönem Türk bestecilerinin eserlerini seslendiriyor. Etkinliğe Peru Dışişleri Bakanlığı, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katılıyor.

Türkiye ile Peru arasında Siyasi İstişare Mekanizması’nın 8. Toplantısı Lima’da gerçekleştiriliyor. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Peru adına ise Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Luis Alberto Campana başkanlık ediyor. Görüşmelerde, ikili ilişkiler, farklı alanlardaki işbirliği fırsatları ve bölgesel, küresel gelişmeler üzerinde duruluyor. Ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Peru Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı” da imzalanıyor. Balkan, Lima ziyareti sırasında 27 Mayıs’ta San Ignacio de Loyola Üniversitesi’nde Türk dış politikası üzerine bir konferans veriyor.