Türkiye İle Polonya Arasında Tarihsel İlişki Var

Türkiye ve Polonya Arasındaki Tarihi İlişkiler

Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Türkiye ile Polonya arasında kökleri tarihe dayanan bir ilişkilerin mevcut olduğunu ve her alanda işbirliklerinin artarak devam ettiğini ifade etti. Büyükelçi Denktaş, Polonya ile Türkiye’nin geçmişinden gelen özel bağların avantajlarını değerlendirdi. “Bir dönem Avrupa’nın iki büyük devleti olmuşuz, öyle olunca ve sınırlar birbirine dayanınca tabii ki aramızda rekabet olmuş. Ancak 1700 yılından bu yana, 325 yıldır çok büyük bir dayanışma örneği sergilemişiz,” diyerek, bu güçlü dayanışmanın devam ettiğini vurguladı.

Stratejik Ortaklık ve Güvenlik İşbirlikleri

Büyükelçi Denktaş, Polonya’nın tarihsel zorluklarına ve Türkiye’nin bu süreçte gösterdiği dayanışmaya dikkat çekti. “Cumhuriyet kurulunca bizi Avrupa’da ilk tanıyan ülke Polonya oldu. Lozan Anlaşması’ndan bir gün önce bizi tanıdılar.” diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel önemini belirtti. NATO’ya 1999’da üye olan Polonya’nın Türkiye’nin desteğiyle bu adımı attığını ve 2004’te Avrupa Birliği’ne üye olmasının ardından Türkiye’den destek aldığını anımsattı.

Stratejik İşbirliğinin Güncel Önemi

Büyükelçi, 2009’da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile imzalanan “Stratejik Ortaklık Anlaşması”na da vurgu yaparak, “Bu 15 yıllık dönemde istihbarat işbirliğimiz ve ikili askeri ilişkilerimiz bir üst seviyeye taşındı.” dedi. Polonya’nın stratejik önemine dikkat çeken Denktaş, “Bölgesel istikrar ve Avrupa’nın güvenliği açısından bu iki ülkenin yapacağı işbirliği çok kritik,” diye ekledi.

Savunma Sanayisinde Ortaklık Fırsatları

Savunma sanayi konusundaki işbirliklerine de değinen Denktaş, “Biz ulusal savunma sanayisini on yıllarla ifade edilebilecek bir sürede bu noktaya getirebilen bir ülke olarak Polonya için önemli bir model teşkil ediyoruz.” ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda hızla ilerlediğini belirten Denktaş, “Polonya, bizim için Avrupa’daki en önemli ülkelerden bir tanesi,” dedi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Denktaş, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin “siyaset üstü” niteliği taşıdığını vurgulayarak, geçmişin getirdiği derin bağların günümüzde de devam ettiğini ifade etti. “Bugün bu ilişkiyi daha ileri götürüyoruz. Bu ilişkimiz, sadece Türkiye ve Polonya için değil, Avrupa’nın güvenliği ve bölgesel istikrar açısından da çok kritik.” diyerek, bu ilişkinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Görevinden ayrılacak olan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın ilişkilerin güçlenmesine büyük katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.