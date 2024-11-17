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“Türkiye İlk Nisan Güzeli Seçildi!”

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YARIŞMADA 120’DEN FAZLA ADAY REKABET ETTİ

Dün akşam gerçekleşen organizasyonda 120’den fazla aday, kainatın en güzel unvanı için yarıştı. Bu yılki etkinlikte birçok ülke, Miss Universe’e ilk kez katılım gösterdi.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNEDEN DESTEK VERDİ

73’üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ünlü sanatçı Robin Thicke sahne aldı. Yarışmanın sunuculuğunu, popüler oyuncu Mario Lopez ile eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.

DANİMARKA GÜZELİ TAÇ LANDI

Yarışmada Danimarka Güzeli Victoria Kjær Theilvig, yeni Kainat Güzeli olarak taç giydi.

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Malatya’da Tır Kazasında 1 Polis Şehit

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