Türkiye-İngiltere Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

TÜRKİYE-İNGİLTERE EKONOMİK İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İngiltere İş Forumu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiğini ifade etti. Bolat, “Modernize edilmiş serbest ticaret anlaşmasını yakında imzalamak için yeterli hırs, motivasyon ve itici güce sahip olduğumuza inanıyoruz” dedi. Bakan Bolat, İngiltere’deki temaslarına devam ederken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Direktörler Enstitüsü (IOD) tarafından düzenlenen forumda iş dünyası temsilcilerine ve yatırımcılara hitap etti.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER TÜRKİYE EKONOMİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEMİŞ

Bakan Bolat, ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleri, Ukrayna’daki savaş ve İsrail’in Gazze’deki soykırımının küresel piyasalarda belirsizlikler oluşturduğunu, tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığını ve küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu zorlu süreçlere rağmen, Türkiye ekonomisinin güçlü büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. 2024’ün son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüme gösterdiğini hatırlatan Bolat, “Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 1,3 trilyon doları ve kişi başına düşen milli gelir 15 bin doları aştı” dedi.

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin büyümesinin temel itici gücünün ihracat olduğunu ifade ederek, “Geçen yıl Türkiye’nin ihracatı 262 milyar doları aşarak dış ticaret açığının 24 milyar dolar azalmasına katkı sağladı” dedi. İkili ticaret ilişkileri hakkında bilgi veren Bolat, İngiltere’nin Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracat destinasyonu olduğunu ve Türkiye’den İngiltere’ye yapılan ihracatın 15,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Türkiye’nin İngiltere’den 6,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, yüksek verimlilik odaklı yaklaşımla güçlü bir yatırım teşvik programı sunduklarını ifade etti. Yatırımcılara iyi korunan bir iş ortamı ve dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması ağlarından birini sunduklarını söyleyen Bolat, Türkiye’nin bu sayede birçok uluslararası firma için merkez haline geldiğini dile getirdi. İngiliz firmalarının Türkiye’deki yatırımlarının 2023 sonu itibarıyla 9 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bunun İngiliz yatırımcıların Türkiye ekonomisinin büyümesine olan güveninin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, Türkiye’de İngiliz firmalarının yatırımlarının 4,3 milyar dolarda olduğunu aktararak, müteahhitlik sektörünün önemine dikkat çekti ve iki ülkenin kamu ve özel sektörü arasındaki işbirliğinin başarılı bir sonucu olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye-İngiltere işbirliğinin hala yüksek potansiyele sahip olduğuna inandığını vurguladı. Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve yeni alanlarla genişletilmesinin bu ekonomik işbirliğinin güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Bolat, İngiltere’deki temasları kapsamında İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından iki ülke ticareti için önemli adımlar atıldığını belirtti. Ticarette Teknik Engeller Faslı ve bu faslın Kimyasallar ile Motorlu Taşıtlar eklerinin imzalandığını ifade eden Bolat, bunun iki ülkenin ilişkilerini güçlendirme yönünde güçlü bir taahhüdün göstergesi olduğunu söyledi.