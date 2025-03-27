Türkiye, İnsansız Hava Araçlarında Lider

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA LİDERİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin insansız hava araçları üretiminde önemli bir rol oynadığını belirtti. “Bütün dünyada satılan insansız hava araçlarının yüzde 68’ini Türkiye üretiyor. Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, KAAN ve Kızılelma’yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor. ve bütün bunları gencecik insanlarla yapıyoruz. Bizim savunma sanayinde insan kaynağımızın yaş ortalaması 29-30 düzeyinde” ifadelerini kullandı. Burdur’daki programı kapsamında, Burdur İkinci Organize Sanayi Bölgesindeki bir mermer fabrikasını ziyaret eden Kacır, sanayicilerle bir istişare toplantısına katıldı. Ayrıca, yöresel ürünler sergisini gezerek, el emeği ürünler hakkında bilgi aldı.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ ARTIK DAHA YÜKSEK KATMA DEĞERLE TAÇLANIYOR

Burdur’da düzenlenen Vefa İftarı’na katılan Bakan Kacır, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna dair görüşlerini paylaştı. “Türkiye’nin dört bir yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adeta bir seferberlik ruhuyla kalkınma yolculuğumuza devam ediyoruz” dedi. Yaptığı açıklamada, Türkiye’nin üretim gücünü artırarak, araştırma geliştirme ve inovasyon kabiliyetlerini ileri taşıma çabası içerisinde olduklarını vurguladı. 22 yıllık süreci, bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon açısından “altın bir dönem” olarak tanımladı.

BURDUR’A YENİ BİR HAMLE DÖNEMİ

Bakan Kacır, Burdur’da önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti. “Burdur’da 579 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 31 milyar liralık yatırımın ve 9 bin 400’den fazla istihdamın önünü açtık” şeklinde konuştu. İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nin devreye alındığını ve toplamda 3 bin 200 kişilik ilave istihdam sağlandığını vurguladı. KOSGEB aracılığıyla yereldeki KOBİ’lere destek sağlandığını, TÜBİTAK ile de bilimsel projelere önemli kaynaklar aktarıldığını aktardı.

TÜRKİYE YÜZYILI YOLCULUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni ilan ettiğini hatırlatan Kacır, önümüzdeki dönemde bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında yerel kalkınmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. “Yapay zekadan kuantuma kadar yeni adımlar atacağız. Nükleer teknolojilerde mutlaka Türkiye kendi teknolojik kabiliyetlerini gerçekleştirecek.” ifadelerini kullanan Kacır, yerel kalkınmayı destekleyecek teşvik programlarının da hayata geçirileceğini söyledi. “Burada önemli olan, ülkemizin zorlu coğrafyada dimdik ayakta kalmasıdır” diye ekledi.