Türkiye, İran’ın Nükleer Tesislerine Saldırıyı Kınadı

ABD’NİN SALDIRISI VE ETKİLERİ

ABD, 10. günde İsrail-İran savaşına müdahil olarak 30 Tomahawk füzesiyle İran’ın 3 nükleer tesisini hedef aldı. Bu saldırı, dünya genelinde kaygılara neden olurken, AK Parti’den de saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrail’in herkes için tehdit olmaya devam ettiğini” belirtti ve müzakere vurgusu yaptı.

MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Çelik, “İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor. İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı” ifadelerini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanının barış diplomasisi için Türkiye’nin her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca, ABD’nin yaptığı saldırının ardından bölgede çatışmaların yayılması tehlikesinin ortaya çıktığını belirtti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE ARAŞTIRMALARI

ABD güçleri, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini hedef aldı. Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump duyurdu ve sosyal medya hesabından, “Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır” açıklamasını yaptı. Trump, “Fordo artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” dedi. Ayrıca, bu operasyona katılan pilotları tebrik eden Trump, “Şimdi barış zamanı” ifadelerini kullanarak açıklamasını tamamladı.

İRAN’IN CEVABI VE TEPKİLER

İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “ABD’nin tehlikeli bir operasyona girdiğini ve İran’ın bu saldırıya karşılık vereceğini” söyledi. Arakçi, “İran, ABD’nin nükleer tesislerine yaptığı saldırıları kınamaktadır. BM kurallarını ihlal etmiştir” dedi. Ayrıca, “ABD soykırım rejimi ile saldırdı. Bu tür saldırganlık karşısında sessiz kalmak, dünyayı daha önce hiç görmediğimiz bir kaosa götürecektir” şeklinde ifadeler kullandı.

TÜRKİYE’DEN GELEN AÇIKLAMA

İsrail ile İran arasındaki savaşta, Amerikan uçaklarının İran’daki nükleer tesisleri vurmasına yönelik Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, “Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır” denildi. Türkiye, saldırı sonrası yaşanabilecek gelişmelerin dikkatle izleneceğini ve müzakerenin tek çözüm yolu olduğunu ifade etti.