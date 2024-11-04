Türkiye İş Bankası 100. Yılını Kutluyor

TÜRKİYE İŞ BANKASI 100. YILINI KUTLUYOR

Türkiye İş Bankası, 2024 yılında 100. kuruluş yılını, 3,2 trilyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü ve 291 milyar TL özkaynağı ile kutluyor. Böylece banka, Türkiye’nin en büyük özel bankası unvanını korumayı başarıyor. Genel Müdür Hakan Aran, bankanın ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendirirken, teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerle ekonomiye katkıyı artırmanın önemine dikkat çekiyor.

EKONOMİYE DESTEK PROJELERİ

Aran, “Tarım, turizm, girişimcilik ve KOBİ bankacılığı gibi alanlara odaklanarak ekonomiye daha fazla destek sağlıyoruz. 100. yılımızda başlattığımız 81 İlde 81 Orman Projesi ile 2 milyon 200 bin fidan dikeceğiz. Ayrıca, İstanbul Maratonu’na verdiğimiz destekle genç ve dinamik yapımızı yansıtıyoruz,” diyor. Eylül sonu itibarıyla bankanın ekonomiye sağladığı nakdi ve gayrinakdi kredi hacmi 2,1 trilyon TL’yi buluyor. Tasarruf bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren İş Bankası, toplam mevduat hacmini Eylül 2024 itibarıyla %23,4 artışla 2,1 trilyon TL’ye çıkarıyor. Türk lirası mevduatı ise %28,9 artarak 1,1 trilyon TL seviyesine ulaşıyor.

Banka, 2024 yılında yurt dışından sağladığı finansmanın 4 milyar doları aştığını belirtiyor. Yılın ilk dokuz ayında 34,7 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası’nın sermaye yeterliliği oranı %18 seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye’de yatırım fonu alanında ilklerden biri olan TI1 İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, 100 milyar TL’yi aşarak Türkiye’nin en büyük TL yatırım fonu konumuna geliyor. İş Bankası, geniş şube ağı ve dijital kanallar ile sunduğu hizmetler aracılığıyla ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.

Kaynak: Foreks