Türkiye İş Bankası 12,4 Milyar Lira Kar Etti

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE KAZANÇ VE BÜYÜME

Türkiye İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde 12,4 milyar lira düzeyinde kar elde ediyor. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, mart sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi, yıl sonuna göre yüzde 9,7 artışla 1,8 trilyon liraya ulaşırken, gayrinakdi kredi hacmi yüzde 12,5 artış göstererek 655,3 milyar liraya ulaşıyor. Böylece banka, ekonomiye toplamda 2,5 trilyon lira kaynak sağlıyor. Dağıtım ağı, dijital temas noktaları, ürün yelpazesi ve hizmet sunumuyla müşteri sayısını 25 milyona çıkaran banka, mevduat hacmini de yıl sonuna kıyasla yüzde 14,8 artırarak 2,4 trilyon liraya yükseltiyor. Aktif büyüklüğü ise yüzde 10,6 artışla 3,7 trilyon liraya yükseliyor.

YURT DIŞI FİNANSMAN VE YENİ KREDİ ANLAŞMASI

Yurt dışı finansman imkanlarını aktif olarak kullanan banka, yılın ilk çeyreğinde toplamda 2 milyar doları aşan kaynak sağlıyor. Bu kaynaklarla ekonominin lokomotif alanlarını desteklemeye devam ediyor. Nisan ayında, Fransız Kalkınma Ajansı’nın özel sektör temsilcisi “Proparco” ile 100 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalıyor. Bu anlaşma, iklim finansmanı projelerine destek vermeyi ve mikro, küçük ve orta ölçekli müşterilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI

Türkiye İş Bankası, teknoloji girişimlerini hızlı bir şekilde ölçeklendirmek adına 2017’de başlattığı “Workup Girişimcilik Programı”na ek olarak 2023’te “Yapay Zeka Fabrikası”nı kuruyor. Yapay zeka odaklı programlarda tarım, sürdürülebilirlik ve oyun teknolojilerine öncelik veriliyor. Bugüne kadar 203 girişim bu programlardan mezun oluyor. Bankanın karı 12,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, özkaynak büyüklüğü 326,4 milyar lira ile, sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,0 seviyesine erişiyor.

DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI ARTIYOR

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ülke ekonomisine destek verme konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade ediyor. KOBİ’lere ve ihracatçılara yönelik özel bir önem verdiklerini belirten Aran, “Mart sonu itibarıyla nakdi KOBİ kredilerindeki pazar payımız 2023 yıl sonuna kıyasla 2,2 puan artışla yüzde 21,9’a, gayrinakdi KOBİ kredilerindeki payımız ise 4,1 puan artışla yüzde 22,7’ye yükseldi.” şeklinde konuşuyor. Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin oranlarının da yüksek olduğunu vurgulayan Aran, “Dijital müşteri sayımız, 16,4 milyona ulaştı.” diyor.

TARIM VE SANAYİDE YENİ ADIMLAR

Aran, tarım ve sanayi sektörlerine yönelik özel hizmetleri yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini aktarıyor. 1954 yılından beri hizmet veren Adana Kozan Şubesi’ni, tarım ihtisas şubesi olarak yeniden tasarladıklarını belirtiyor. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) desteği sağlamak amacıyla ilk OSB İhtisas Şubesi’nin Ankara’daki İvedik OSB içerisinde hizmete sokulduğunu ifade ediyor. Aran, “Bu adım, sanayi üretiminin finansal altyapısını güçlendirmeyi ve OSB’lerdeki işletmelerin büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor.” diyor.

Girişimcilik Şube Modeli ile girişimcilik ekosistemine yönelik ihtiyaç odaklı ürün ve hizmetler sunduklarını belirten Aran, bu çerçevede 3 bin 700’ün üzerinde müşteriye hizmet verildiğini aktarıyor. Ayrıca, uluslararası ölçekte yapılan 122 adet yatırımın toplam tutarının da 400 milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaşıyor.