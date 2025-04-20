Türkiye İş Bankası 70’inci Yılını Kutladı

KIBRIS’TA 70. YILINI KUTLAYAN İŞ BANKASI’NA ÖNEMLİ KATKILAR

Kıbrıs’ta 1955’ten bu yana Kıbrıs Türk halkına destek veren ve adanın ekonomik ile toplumsal gelişimine katkıda bulunan Türkiye İş Bankası, Kıbrıs’taki 70. yıl dönümünü kutladı. Lefkoşa’da 21 Şubat 1955’te açılan ilk şubesiyle faaliyete geçen banka, o zorlu dönemde Kıbrıs Türk halkının ekonomik bağımsızlığına destek oldu. Günümüzde 6 ilçede 15 şube ile 238 çalışanı bulunan banka, 53,5 milyar TL’lik aktif büyüklüğüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) en büyük banka olma konumunu sürdürüyor. Türkiye’nin ilk milli bankası olarak 1924’te kurulan İş Bankası, 70. yıl kutlaması vesilesiyle bir resepsiyon düzenledi. Bu etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve birçok davetli katıldı.

ERSİN TATAR’IN VURGULARI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyondaki konuşmasında İş Bankası’nın ikili ticaret ve uluslararası bağların kurulmasındaki katkısını ön plana çıkardı. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başarısına dikkat çekerek, “Biz Kıbrıs Türk halkı olarak direndik, çalıştık, ürettik, risk aldık, yatırım yaptık” ifadelerini kullandı. Ekonomik geleceğe umutla baktıklarını vurgulayan Tatar, “Burada iyi bir potansiyel var” diyerek gençlerin önemine dikkat çekti.

ADNAN BALİ’DEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, 2024’te 100. yılını kutlayacak olan bankanın 70 yıl boyunca Kıbrıs’ta faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, “Kıbrıs’a üretimde, ticarette neye ihtiyaç varsa onu gidermek amacıyla geldik” dedi. Ayrıca, Kıbrıs’ta ilk şubeyi açma sürecine dair bilgi vererek, “Kıbrıs’ta milli bir banka açılması talepleri çoğalınca bir rapor hazırlandı ve 21 Şubat 1955’te ilk şubemiz açıldı” şeklinde konuştu.

SERHAN AKŞAHİN’DEN 70 YILIN ANLAMI

İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, 70 yılın sadece bir zaman dilimi olmadığını, Kıbrıs Türk halkıyla kurdukları samimi bağların hikayesini aktardı. Akşahin, “1955 yılında Lefkoşa’da açılan ilk şubemizle başlayan yolculuk, yalnızca bir bankacılık faaliyeti değil, bugünün ekonomik yaşamında güven duyulan bir kurumun öyküsüdür” ifadelerini kullandı. Bankanın 2024 yılı sonu itibariyle KKTC bankacılık sektörünün en büyük bankası olduğunu belirten Akşahin, “Toplumun ekonomik ve sosyal gelişiminde aktif bir rol oynamayı sürdüreceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.