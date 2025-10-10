Türkiye İş Bankası Bismil Tarım İhtisas Şubesini Açtı

Tarım, finans ve teknolojiyi bir araya getirerek çiftçilere yenilikçi çözümler sunan Türkiye İş Bankası, Tarım İhtisas Şubeleri ağını genişleterek sürdürülebilir üretimi destekleme çalışmalarına devam ediyor. Banka, Diyarbakır’ın tarımsal açıdan önemli merkezlerinden biri olan Bismil’de 1981 yılından bu yana hizmet veren şubesini yenilenen konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak çiftçilerle buluşturdu. Türkiye İş Bankası’nın tarım bankacılığı stratejisi doğrultusunda hizmete alınan bu şube, bölgenin ekonomisine ve tarımsal gelişimine katkı sağlamayı, modern ve sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bismil Tarım İhtisas Şubesi’nin açılışı, İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, banka ve kamu kesimi yöneticileri ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TARIMI MİLLİ BİR MESELE OLARAK SAHİPLENİYORUZ

Açılış etkinliğinde konuşan İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, tarım konusunu milli bir mesele olarak sahiplenmekte olduklarını belirtti ve “Tarımı, finansman, teknoloji ve bilgi ile birlikte üçlü bir çerçevede ele alıyoruz. Çünkü tarımı milli bir görev olarak görüyoruz. Tarımın daha katma değerli, verimli olması adına çiftçilerimize, üreticilerimize destek oluyoruz. Uzman arkadaşlarımızla Türkiye’nin verimli ovalarında açılan 56 Tarım İhtisas Şubemizle hizmet veriyoruz. Tarım ihtisas şubelerimiz, geleneksel bir banka şubesi gibi değil, farklı konsept ve tasarımıyla hizmet veriyor. Burada, finansın dışında tarım alanında da uzmanlaşmış çalışanlarımız var. Şubelerimizi bir üreticinin, çiftçinin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği, online televizyon ekranlarında ürünlerle ilgili olarak bilgi alabileceği, rahat bir şekilde oturup çayını kahvesini içebileceği teknolojik bir şube olarak tasarladık.” ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Genç ve kadın çiftçilere yönelik kampanyalar düzenlediklerini vurgulayan Yiğit, “Mezopotamya’nın bereketli topraklarında bu kadim şehir Bismil’de çok verimli bir tarımsal potansiyel olduğunu biliyoruz ve bunu destekliyoruz. Çünkü burada dediğimiz gibi aslında beyaz altın denilen çok değerli bir ürün, pamuğumuz var. Aynı zamanda buğday, mercimek gibi çok potansiyelli ürünlerimiz var. Bunların hem dünya üzerinde hem Türkiye’de, Bismil Diyarbakır’da daha fazla katkısını üreticimize, çiftçimize sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi tarım ekosistemi içerisindeki her bireyi çok önemsiyoruz. Genç çiftçilerimizi de es geçmeyelim. Onlara özel kampanyalar yapıyoruz. Aynı zamanda biraz önce de gördüğünüz gibi meraklı tohumla gelecek nesillere tarımı sevdirmeye ve onlara tarımı öğretmeye çalışıyoruz. Ama çok daha önemlisi şu anda fiilen de bulunan çiftçi kadınlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Kadın çiftçilerimizin ürünlerini Pazarama Platformu üzerinden kargo ücreti almaksızın satabilmesini sağlayarak Türkiye ve dünya pazarlarına girmesi için çalışıyoruz. 15 Ekim’de de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutlayacağız. Tarımı, üreticilerimizi, genç ve kadın çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Açılış etkinliğinde ayrıca İş Bankası’nın Meraklı Tohum Projesi çerçevesinde 6-10 yaş grubu çocuklar için tarım konulu yaratıcı drama atölyesi düzenlendi. Etkinlik sonrası, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, çiftçilerle bir araya gelerek ülkemizdeki tarımsal üretim potansiyeli, sektörün karşılaştığı zorluklar ve çözüm yolları üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.