Türkiye İş Bankası’nda 101. Yıl

101. YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ

Mustafa Kemal Atatürk tarafından temeli atılan ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla eş zamanlı olarak faaliyete geçen Türkiye İş Bankası, 101’inci yaşını kutlamak amacıyla Nazilli’de bir tören gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Türkiye İş Bankası Nazilli Merkez Şube ve Sanayi Şubesi yetkilileri, İstasyon Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşuyla tamamlandı.

İKİNCİ YÜZYILA HEYECANLA GİRİYORUZ

Çelenk takdimi sonrası Türkiye İş Bankası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Büyük gurur ve coşkuyla geride bıraktığımız bir asrın ardından ikinci yüzyılımızın ilk yılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. İkinci yüzyılımızın ilk yılı kutlu olsun. Kuruluşundan bu yana ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmuş bu güzide kurumun bir yaşını daha doldurmasının mutluluğu içerisindeyiz. Kolektif sermayenin en güzel örneklerinden biri olan İş Bankası, bugün gelinen noktada ülkemiz ekonomisine en fazla kaynak aktaran banka olmuştur. Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ülkemize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle dün olduğu gibi bugün de aynı disiplin ve özveriyle çalışmalarını sürdüren bankamızın 101’inci yılını kutlarken, kurucumuz ve ulu önderimiz Atatürk’ü de saygı ve şükranla anıyoruz” sözlerine yer verildi.